العظمة الإسكية.. الكشف عن حجم إصابة لوكا مودريتش

المصدر: البيان

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شهدت الساعات الماضية، الكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، خلال مواجهة قادش، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإسباني.

واشتكى مودريتش من إصابة عضلية، ولم يستطع استكمال المباراة، لذا قرر مدرب الريال كارلو أنشيلوتي الدفع بداني سيبايوس بدلاً منه في الدقيقة 70.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، كشفت الفحوصات الأولية أن مودريتش يعاني من إصابة طفيفة في العظمة الإسكية بالساق الأيسر، بسبب الحمل البدني الزائد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لم يتبين وجود أي إصابة خطيرة لدى مودريتش، لكن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات، عقب العودة إلى مدينة مدريد.

وكان ريال مدريد فاز على قادش بنتيجة (3-0)، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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