ملاعب كرة القدم تشهد آخر مباراة بمشاركة البشر

المصدر: قصة خبرية بقلم جيمي ميتزل

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هذه المجموعة من القصص الخبرية قائمة على سيناريوهات افتراضية تدور أحداثها في العام 2071 وقد كتبها خبراء في قطاعات المستقبل وكتّاب متخصصين في الخيال العلمي.

أشهرت اليوم "الرابطة العالمية لكرة قدم البشر غير المعدّلين" إفلاسها، معلنة عن عزمها إيقاف نشاطاتها بعد مباراة الكأس المرتقبة أواخر الشهر الحالي.

وفي هذا الصدد، قال مؤسس الرابطة ونجم كرة القدم السابق أندريس كوتشيتيني: "لطالما اعتقدنا أن سوق الدوريات الرياضية البشرية لغير المعدّلين سوف ينمو ويتطور، ولكن الحقيقة المحزنة هي أن المشجعين لا يحبذون مشاهدة نسخة أبطأ وأقل حماساً من هذه اللعبة الجميلة."

يُذكر أن الرابطة العالمية لكرة قدم البشر غير المعدّلين تأسست وسط ترحيب كبير عام 2060 في ذروة الحركة التي قادها البشر غير المعدّلين. وكانت تسعى هذه الحركة إلى تعزيز دور البشر الذين لم يتم اختيار أجنتهم المزروعة مسبقاً لتعديلها وراثياً لزيادة قدرتهم على تحقيق أهداف محددة.

كان لاعبو الرابطة العالمية لكرة قدم البشر غير المعدّلين أبطأ نسبياً وأضعف من لاعبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذين لمع نجمهم في المدارس الرياضية التي أُنشئت لانتقاء أفضل اللاعبين الذين تم تعديل أجنتهم المزروعة مسبقاً لتعزيز قدراتهم البدنية والعقلية. ووفق تحليل إحصائي أُجري في العام 2065، تبيّن أن لاعبي الرابطة كانوا، في المتوسط، أبطأ بنسبة 12%، وأن كتلتهم العضلية تقل بنسبة 9% عن نظرائهم في الفيفا. كما وجدت الدراسة أن بطولة الفيفا تزيد نسبة التمريرات فيها بنسبة 19% في المتوسط وتزيد نسبة أهدافها بنحو 33% مقارنة بلعبة الرابطة العالمية لكرة قدم البشر غير المعدّلين. وبالتالي، بات المشجعون ينظرون إلى مباريات هذه الرابطة على أنها أقل إثارة وحماسة، نظراً لتعودهم على أسلوب لعب الفيفا الأسرع والأكثر نشاطاً.

يقول أحد المشجعين: "أتفهم وأقدّر ما كان مؤسسو اتحاد الرابطة العالمية لكرة قدم البشر غير المعدّلين يحاولون تحقيقه. أنا أحب هذه اللعبة لما فيها من طاقة وإبداع، ومباريات الفيفا هي ببساطة أفضل من مباريات الرابطة العالمية لكرة قدم البشر غير المعدّلين."

هذا ومن المقرر أن توفر الرابطة لجميع موظفيها استشارات مهنية للمساعدة في تخطيط حياتهم المهنية بإحدى الوظائف المناسبة للأفراد غير المعدّلين. وأضاف كوتشيتيني: "يوفر اقتصادنا وظائف مذهلة أخرى لغير المعدّلين، الذين يمكنهم العمل كشعراء، ومبتكرين، ومديرين لشبكات مجتمعية، أو في وظائف تخضع لمراقبة الذكاء الاصطناعي. أنا على يقين بأنّ أعضاء أسرة الرابطة سوف يتفوقون في تلك المهن."

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