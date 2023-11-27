إنتر ميلان يتمسك بالصدارة بفرضه التعادل على يوفنتوس في الدوري الإيطالي

المصدر: أ ف ب

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عاد إنتر ميلان من معقل غريمه يوفنتوس بالتعادل 1-1 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ما أبقاه في الصدارة بفارق نقطتين عن "السيدة العجوز".

ورغم توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ستة على الصعيدين القاري والمحلي، كانت العودة من "أليانز ستاديوم" بمثابة انتصار لفريق المدرب سيموني إينزاغي لأنه بقي متصدراً أمام غريمه الذي توقف أيضاً مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمسة لكن جميعها في الدوري بما أنه غائب عن المشاركة القارية.

وبدأ الفريقان اللقاء ببعض الفرص لكل منهما بدأها إنتر برأسية للفرنسي ماركوس تورام لم يجد الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني صعوبة في التعامل معها (4)، رد عليها فيديريكو كييزا بتسديدة مرت بجوار القائم (16) قبل أن يتدخل شتشيزني مجدداً في وجه محاولة رأسية للأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (18).

وافتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 27 بعدما افتك الصربي دوشان فلاهوفيتش بنفسه الكرة من الهولندي دنزل دامفريس ثم تبادلها مع كييزا قبل أن يسددها في الشباك، منهياً بذلك صيامه عن التهديف منذ الفوز على لاتسيو 3-1 في 16 سبتمبر ضمن المرحلة الرابعة.

لكن الفرحة لم تدم طويلاً لأن لاوتارو مارتينيس سجل هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم والخامس عشر في 16 مباراة ضمن جميع المسابقات بعد هجمة بدأت من الحارس السويسري يان سومر ووصلت الى تورام على الجهة اليمنى، فعكسها أرضية إلى زميله الأرجنتيني الذي سددها مباشرة بيمينه في الزاوية اليمنى (33).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول ثم بدأ إنتر الثاني بفرصة لتورام بعد تمريرة من الأرميني هنريخ مخيتاريان، لكن شتيشزني كان له بالمرصاد (50)، قبل أن تغيب الفرص عن المرميين بشكل تام رغم التبديلات التي أجراها الطرفان، أبرزها دخول لاعب يوفنتوس السابق الكولومبي خوان كوادرادو من جهة إنتر مكان دامفريس، وخروج كييزا وفلاهوفيتش من ناحية أصحاب الأرض لصالح البولندي أركاديوش ميليك ومويس كين توالياً.



- تألق ديبالا ضد "ملك" التعادلات -

وفي العاصمة، قاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه روما إلى المركز الخامس بالفوز على ضيفه أودينيزي 3-1.

واستفاد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على أكمل وجه من فوز نابولي حامل اللقب على أتالانتا 2-1 السبت، كي يزيح الأخير عن المركز الخامس بفارق نقطة، فيما يتخلف عن الفريق الجنوبي الرابع بفارق ثلاث نقاط.

وبعدما ساهم بوضعه في المقدمة من ركلة حرة وصلت الى جانلوكا مانشيني الذي حول الكرة برأسه في الشباك (20)، جنب ديبالا فريقه السقوط في فخ "ملك" التعادلات بهدف في الدقيقة 81 بعد تمريرة من البلجيكي روميلو لوكاكو، رَدَّ به على هدف التعادل الذي سجله الفرنسي فلوران توفان في الدقيقة 57 بكرة رأسية.



وحسم روما الفوز ضد فريق تعادل في ثماني من مبارياته الـ12 السابقة، بهدف من البديل ستيفان الشعرواي بعد تمريرة من البديل الآخر إدواردو بوفي (90)، مؤكداً الهزيمة الرابعة لأودينيزي هذا الموسم مقابل فوز يتيم حققه في المرحلة قبل الماضية على ميلان 1-0 خارج الديار.



وأقر مورينيو "أننا نتحمل مسؤولية ما حصل" في ما يخص عودة أودينيزي الى اللقاء لأنه "لم نتمكن من حسم الأمور بشكل مبكر وتركنا الباب مفتوحاً أمامهم".

وتطرق البرتغالي الى احتفاله الجنوني بعد الهدف الثالث، قائلاً لشبكة "دازون" للبث التدفقي "احتفلت لأنه الهدف الذي حسم المباراة. في ظل التبديلات التي حصلت، خسرنا الكثافة الدفاعية ولم أشعر أننا في مأمن. عندما أدركت أن الهدف قتل المباراة، استرخيت وعانقت طفلاً موجوداً قرب دكة البدلاء. كان علي أن أعانق أول شخص أراه أمامي، لحسن الحظ لم يكن شرطياً أو أي شيء من هذا القبيل".

وأهدى الدولي دومينيكو بيراردي فريقه ساسوولو فوزاً دراماتيكياً خارج الديار على إمبولي 4-3.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 بهدفين لأمبولي عبر فرانتشيسكو كابوتو (4 من ركلة جزاء) وجاكوبو فاتسيني (30) مقابل هدفين لأندريا بينامونتي (12) والبرازيلي ماتيوس هنريكي (22)، منح بيراردي الضيوف التقدم في الدقيقة 66 من ركلة جزا)، لكن الأوكراني فيكتور كوفالينكو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

وعاد بيراردي ليمنح فريقه التقدم لكن هذه المرة في الوقت القاتل (2+90)، ليقوده الى فوزه الرابع هذا الموسم في المركز الثالث عشر موقتاً برصيد 15 نقطة، مقابل 10 لإمبولي في المركز الثامن عشر.

وبهدف قاتل أيضاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أهدى البديل إيلاريو مونتيريزي فريقه فروزينوني فوزه الخامس هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه جنوى 2-1، رافعاً رصيده الى 18 نقطة في المركز التاسع مقابل 14 للضيوف في المركز الخامس عشر.

وعاد مونتسا من ملعب كالياري بنقطته الثامنة عشرة بالتعادل معه 1-1 بهدف للبديل الكرواتي ميركو ماريتش (61) مقابل هدف لألبرتو دوسينا (10).

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