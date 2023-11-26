مانشستر يونايتد يُضاعف معاناة إيفرتون بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثية نظيفة، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي للموسم الجارى 2023 - 2024.

أحرز أهداف "الشياطين الحمر": أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة 3، ماركوس راشفورد من ضربة جزاء "56"، وأنتوني مارسيال "75".

وبالنتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما يظل في رصيد إيفرتون 4 نقاط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفات مالية، محتلاً المركز 19.

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