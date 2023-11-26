محمد صلاح يتخلى عن الكشري ويكشف عن الوجبة التي سيفضلها مدى الحياة!

المصدر: البيان

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تحدث النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، في مقابلة نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فيها عن عدة أمور منها هواياته الرياضية غير كرة القدم، وما يتعلق بوجباته المفضلة.

وكان محمد صلاح يذكر دائما خلال مقابلاته التلفزيونية أو الصحفية أن الوجبة المفضلة لديه هي "الكُشَري"، لكن خلال هذه المقابلة، كان رد النجم المصري مختلفا بشأن طبيعة الوجبة التي سيتناولها طوال حياته.

وقال محمد صلاح: "أحب السوشي، ولكن إن كنت سأختار وجبة واحدة طوال العمر فستكون الباستا".

وأضاف: "أختار الباستا بأي نوع، ربما أختار تلك التي تكون بالصلصلة الحمراء".

هذا الأمر جعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءل عما إذا كان صلاح قد تخلى عن الكشري.

وعن هواياته الرياضية غير كرة القدم، أشار محمد صلاح إلى أن يحب لعب التنس والبادل والغولف، ولكنه يعشق الشطرنج: "ألعب شطرنج كل يوم، أنا عاشق للعبة، في بعض الأحيان ألعب شطرنج مع ناس عشوائيين عبر الإنترنت، أشارك باسمي وأضع عدة أرقام مختلفة، ويقولون لي هل أنت محمد صلاح أقول نعم فيقولون أنت تكذب فأقول لهم نعم أنا أكذب".

وأضاف وفقا لروسيا اليوم: "ألعب بشكل جيد، ولكن أنا لست ماغنوس كارلسن…".

يذكر أن هذه المقابلة نشرت قبل مباراة القمة بين ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي، مساء أمس السبت، ضمن الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل بهدف لكل من الفريقين، على ملعب "الاتحاد".

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