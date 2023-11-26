باير ليفركوزن يفوز على فيردر بريمن بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الألماني

المصدر: وام

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واصل باير ليفركوزن انتصاراته المتتالية في الدوري الألماني لكرة القدم، وفاز على مضيفه فيردر بريمن 3-0 اليوم السبت في الجولة الـ12 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 4-2 وشتوتجارت على مضيفه إنتراخت فرانكفورت 2-1.

واستعاد ليفركوزن صدارة جدول المسابقة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي فاز على مضيفه كولن 1-0 مساء أمس الجمعة في افتتاح مباريات نفس المرحلة.

وعزز شتوتجارت موقعه في المركز الثالث برصيد 27 نقطة مقابل 24 نقطة لدورتموند صاحب المركز الرابع، والذي حقق اليوم الفوز الأول له في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة، فاز فولفسبورج على لايبزج 2-1 وتعادل فرايبورج مع دارمشتات 1-1 ويونيون برلين مع أوجسبورج 1-1.

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