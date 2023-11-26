تجنّب خسارة واحراجاً جديدين على أرض رايو فايكانو..برشلونة يتعثر ويهدي أتلتيكو المركز الثالث

المصدر: أ ف ب

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تجنّب برشلونة حامل اللقب خسارة واحراجاً جديدين على أرض رايو فايكانو عندما عادله بهدف متأخر 1-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واستغل أتلتيكو مدريد كبوته وانتزع منه المركز الثالث بفوزه على ريال مايوركا 1-0.

وستكون الفرصة سانحة لجاره الكاتالوني جيرونا، المتصدر المفاجأة بـ34 نقطة، ووصيفه ريال مدريد بفارق نقطتين، للابتعاد أكثر عن البطل الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بفارق الاهداف عن أتلتيكو مدريد الفائز على ريال مايوركا 1-0 سجله الفرنسي أنطوان غريزمان.

وكان رايو فايكانو، ثامن الترتيب، اسقط برشلونة في آخر زيارتين في الدوري على ملعبه القديم فايكاس، كما عاد بنقطة من أرض ريال مدريد مطلع الشهر الحالي.

وافتتح أوناي لوبيس التسجيل للمضيف من أرضية من نحو ثلاثين متراً في اقصى الزاوية اليسرى للحارس إينياكي بينيا (39)، لكن الفرنسي المخضرم فلوريان لوجون، منح الضيوف هدفاً عكسياً في الدقيقة 82 عندما حاول ابعاد عرضية الظهير أليخاندرو بالديه.

-"نحن معك، غافي"-

وقال مدرب برشلونة تشافي لمنصة دازون للبث التدفقي "يجب أن نفوز بهذا النوع من المباريات إذا أردنا احراز لقب الليغا. يجب أن نقوم بنقد ذاتي. نعاقب أنفسنا هذا الموسم من خلال منح الأشياء (للخصم)".

ولا يمرّ برشلونة في الأسابيع الأخيرة في أحسن أيامه، ويأمل ألا ينعكس ذلك على مباراته مع بورتو البرتغالي الثلاثاء حيث يأمل في ضمان بطاقة تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل استقبال "العنيد" أتلتيكو مدريد ثم جيرونا في مواجهتين محليتين هامتين.

ولم تكن فترة التوقف الدولية لطيفة مع برشلونة، إذ خسر لاعب وسطه اليافع غافي (19 عاماً) حتى نهاية الموسم على الأرجح لقطع في الرباط الصليبي في ركبته وحارسه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن لاصابة في ظهره.

وقبل انطلاق المباراة، ارتدى لاعبو المدرب تشافي قمصاناً كُتب عليها "نحن معك، غافي".

وفيما وقف بينيا (24 عاماً)، خريج أكاديمية النادي، بين الخشبات للمرة الثالثة في الدوري، عاد الهولندي فرنكي دي يونغ من الاصابة ولعب في خط الوسط إلى جانب العائد بيدري وأوريول روميو. وفي المقدمة، لعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بين فيران توريس واليافع المغربي الأصل لامين جمال.

- غريزمان ثاني أفضل هداف -

وحقق أتلتيكو الذي لعب مباراة أقل، فوزه الـ16 تواليا على ملعبه "ميتروبوليتانو" منذ الموسم الماضي في رقم قياسي جديد، منها سبعة هذا الموسم، بفضل نجمه المتألق غريزمان الذي انتزع النقاط الثلاث لنادي العاصمة بعدما حوّل برأسه تمريرة من ماريو هيرموسو في الشباك (64)، في تاسع أهدافه هذا الموسم في الدوري.

وبات مهاجم "الديوك" ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 170 هدفاً، متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن هدافه الاسطوري لويس أراغونيس (173).

وقال كوكي لقناة موفيستار عقب الفوز "المباراة كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا، مايوركا لعب مباراة خطيرة للغاية".

وتابع "(غريزمان) سيدوّن التاريخ في أتلتيكو مدريد، سيتجاوز لويس أراغونيس".

وأهدى غريزمان أتلتيكو فوزه الثاني تواليا في الدوري بعد انتصاره على فياريال 3-1 قبل النافذة الدولية، والثالث في تواليا مختلف المسابقات قبل ثلاثة ايام من استحقاقه القاري أمام فينورد روتردام الهولندي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دوري أبطال اوروبا، قبل أن يتوجه إلى كاتالونيا لخوض مواجهة نارية أمام برشلونة في المرحلة الخامسة عشرة.

وشهدت المباراة عودة المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى الملاعب منذ تعرضه لاصابة في 24 سبتمبر، بعدما حلّ بديلاً لالفارو موراتا في الدقيقة 82، وكاد أن يسجل مرتين بداية برأسية (90) واخرى بتسديدة ضعيفة من داخل المنطقة (90+4).

وألحق خيتافي بضيفه ألميريا متذيل الترتيب خسارته السادسة توالياً والـ11 هذا الموسم بفوزه عليه 2-1.

وتقدم ألميريا عبر البلجيكي لارجي رامازاني (7)، قبل أن يقلب خيتافي النتيجة بهدفي الانكليزي مايسون غرينوود (33) وبورخا مايورال (45).

ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

وتعادل فالنسيا مع سلتا فيغو سلباً.

ويستقبل جيرونا في ختام المرحلة الإثنين أتلتيك بلباو الخامس، فيما يزور ريال مدريد الأحد قادش السادس عشر.

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