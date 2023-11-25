خسر مهاجميه فينيسيوس جونيور و رودريغو..أنشيلوتي ينتقد روزنامة "لا تُحتمل"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد الإسباني الذي خسر مهاجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو في النافذة الدولية الأخيرة، روزنامة "لا تُحتمل" ودعا السبت إلى تخفيض إيقاع المباريات تفادياً للاصابات.

وقال أنشيلوتي عشية حلول الفريق الملكي على قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم "أعتقد ان الروزنامة الحالية لا تُحتمل ويتعيّن على من يضعها إعادة النظر".

وفيما سيزداد عدد المباريات مع اعتماد النظام الجديد من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أسف المدرب المحنّك "الحل الوحيد هو تخفيض عدد المباريات. بمقدور الليغا، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي القيام بذلك، لكنهم يقومون بالعكس".

وأردف المدرّب الذي يفتقد الأحد فينيسيوس (فخذ أيسر)، مواطنه المدافع إيدر ميليتاو (ركبة)، الفرنسيين إدوادرو كامافينغا (ركبة) وأوريليان تشواميني (قدم)، الحارسين البلجيكي تيبو كورتوا (ركبة) وكيبا (عضلة مقرّبة)، والتركي الشاب أردا غولر (فخذ) "مباريات تنتهي 8-0 و14-0، لا أعرف إذا كان لها معنى".

ورأى أنشيلوتي (64 عاماً) الذي سينتقل لتدريب منتخب البرازيل في يونيو المقبل انه "فخور" بالارتباط مع "سيليساو"، لكنه ينتظر اقتراح تمديد عقده مع ريال مدريد "حتى اليوم الأخير" من عقده الحالي الذي ينتهي صيف 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز