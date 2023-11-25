الدوري الفرنسي.. سان جرمان يعزز صدارته باكتساح موناكو

المصدر: أ ف ب

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عزز نادي باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي في كرة القدم، باكتساحه ضيفه موناكو 5-2، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة الجمعة.

وتناوب على خماسية النادي الباريسي البرتغالي غونسالو راموس (18)، كيليان مبابي (39 من ركلة جزاء)، عثمان ديمبيليه (70)، البرتغالي فيتينيا (72)، وراندال كولو مواني (90+6)، فيما أحرز الياباني تاكومي مينامينو (22) والأميركي فولارين بالوغان (75) هدفي موناكو.

وبهذا الانتصار، رفع سان جرمان رصيده في صدارة الدوري الفرنسي إلى 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه نيس الذي يستضيف تولوز الأحد.

أما موناكو فبقي على نقاطه الـ24 وراوح مكانه في المركز الثالث.

وخاض سان جرمان هذه المباراة في غياب قائده البرازيلي ماركينيوس بداعي اصابة في الركبة تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وخرج المدافع البالغ 29 عامًا خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين مساء الثلاثاء في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026 والتي خسرها البرازيليون 0-1.

ويأتي هذا الفوز للنادي الفرنسي قبل استحقاقه الأوروبي أمام نيوكاسل الإنكليزي في ظل صراع شديد على بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة السادسة "الحديدية" في دوري الأبطال، حيث يحتل بوروسيا دورتموند الالماني صدارة الترتيب بسبع نقاط امام سان جرمان الثاني (6) وميلان الايطالي الثالث (5) ونيوكاسل الرابع (4) قبل جولتين من نهاية الدور الاول.

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