غدا.. مانشستر سيتي يلتقي ليفربول في "قمة" مثيرة على صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

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يستأنف مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم غدا بلقاء "قمة" مثير مع منافسه المباشر على صدارة جدول المسابقة، عندما يلتقي ليفربول في افتتاح مباريات الجولة الـ13 من المسابقة.

وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت المباريات بين الفريقين من أبرز وأهم المواجهات على الساحتين الأوروبية والعالمية، ولم يقتصر الأمر فقط على الاهتمام بها محليا.

وبعدما ابتعد ليفربول عن المنافسة على لقب المسابقة في الموسم الماضي، حيث كان أرسنال هو المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على اللقب، عاد ليفربول لدائرة الصراع على الصدارة في الموسم الحالي مثلما كان في معظم المواسم السابقة.

ويضاعف من أهمية اللقاء أن الفارق بين "سيتي" حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، يقتصر على نقطة واحدة، ما يجعل مباراة الغد مواجهة صريحة ومباشرة على الصدارة.

كما تمثل المباراة مواجهة مثيرة بين مدربي الفريقين؛ الإسباني جوسيب جوارديولا في مانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب في ليفربول.

ومنذ تولي المدربين المسؤولية قبل عدة مواسم، التقى الفريقان في 20 مباراة، وكان الفوز من نصيب مانشستر سيتي في 7 منها مقابل 8 انتصارات لليفربول و5 تعادلات، وسجل لاعبو مانشستر سيتي 39 هدفا مقابل 31 هدفا لليفربول.

وتظهر الإحصائيات مدى الندية بين الفريقين، وهو ما ينتظر أن يمتد في مباراة الغد في ظل المستوى الجيد لهما هذا الموسم، حسبما تشير إحصائيات الفريقين خلال الجولات الـ12 التي مرت من الموسم الحالي.

ويمتلك مانشستر سيتي الهجوم الأفضل في المسابقة هذا الموسم برصيد 32 هدفا حتى الآن، ويحظى ليفربول بثالث أفضل هجوم، حيث سجل لاعبوه 27 هدفا مقابل 29 هدفا لأستون فيلا.

وعلى مستوى الدفاع، يشترك ليفربول مع أرسنال في صدارة قائمة أقوى خط دفاع بالمسابقة حتى الآن حيث اهتزت شباك كل منهما 10 مرات فحسب، ويليهما "سيتي" الذي اهتزت شباكه 12 مرة حتى الآن.

ومن أبرز المواجهات في الجولة الـ13 أيضا، تأتي المباراة بين نيوكاسل صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة، وتشيلسي احب المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وتكمن أهمية المباراة في أن كلا الفريقين كان من المرشحين للمنافسة على الأقل، على مركز متقدم في المسابقة، ويسعى كل منهما لتحسين وضعه حاليا في جدول المسابقة.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي بيرنلي مع ويستهام ونوتنجهام فوريست مع برايتون وشيفيلد يونايتد مع بورنموث ولوتون تاون مع كريستال بالاس وبرينتفورد مع أرسنال غد السبت، وتوتنهام مع أستون فيلا وإيفرتون مع مانشستر يونايتد بعد غد الأحد وفولهام مع وولفرهامبتون يوم الاثنين المقبل.

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