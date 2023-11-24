"فيفا" يفتح قضيتين تأديبيتين ضد الأرجنتين والبرازيل بسبب عنف الجماهير في تصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

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فتح الفيفا قضيتين تأديبيتين ضد الأرجنتين والبرازيل الجمعة بعد أن تسببت العنف الجماهيري في ملعب ماراكانا في تأخير انطلاق مباراة في تصفيات كأس العالم.

وعوقب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بسبب اضطرابات من جمهوره وتأخر بدء مباراة الثلاثاء في ريو دي جانيرو.

وذكر الفيفا بأنه عاقب الاتحاد البرازيلي لفشله في إدارة الأمن في المباراة التي نظمها.

واندلعت اشتباكات بعد عزف النشيد الوطني للفريقين. وعاد الفريقان لغرف تغيير الملابس وتأجلت بداية المباراة 27 دقيقة.

وعلق قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلا "كانت هناك عائلات اللاعبين في المدرجات. كنا قلقين عليهم أكثر من لعب المباراة."وفازت الأرجنتين بالمباراة بهدف مقابل لا شيء.

ولم يعلن الفيفا جدولا زمنيا للبت في القضيتين وفرض العقوبات.

يذكر أن المباريات المؤهلة القادمة للفريقين لكأس العالم في سبتمبر حيث تستضيف البرازيل الاكوادور وتستضيف الأرجنتين تشيلي.

وقد يلتقي المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

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