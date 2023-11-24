بايرن ميونخ يراقب من بعيد.. مانشستر يونايتد يضع شروطه بشأن رحيل فاران

المصدر: البيان

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أصبح مستقبل الفرنسي رافائيل فاران غامضاً مع فريقه مانشستر يونايتد، في ظل عدم مشاركته مع الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة بشكل منتظم.

وارتبط اسم رافائيل فاران في الفترة الأخيرة، بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ، الذي يحاول تدعيم خط دفاعه منذ الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال فلوريان بليتينبيرغ، الصحفي بشبكة "سكاي ألمانيا"، أن مانشستر يونايتد منفتح على رحيل فاران خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيراً إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ، يدركون أن فاران لا يشعر بالراحة، في ظل وضعه الحالي مع المان يونايتد، لذلك قد يحصل على الضوء الأخضر للانتقال لناد آخر يناير المقبل.

وأكد بليتينبيرغ أن اليونايتد يسعى لجني بين 20 و30 مليون يورو، نظير بيع فاران، مشيراً إلى إنه حال عدم وصول عرض بهذه القيمة، فإن اليونايتد لا ينوي التخلي عن المدافع الفرنسي.

وشدد بليتينبيرغ أن مانشستر يونايتد يرفض فكرة إعارة فاران، ولا يعد هذا الخيار مطروحاً بالنسبة للنادي للإنجليزي.

ومازال بايرن ميونخ يراقب وضع فاران، لكنه لم يقدم على أي خطوة حتى الآن للتعاقد معه من صفوف اليونايتد.

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