بعد فينيسيوس.. ضربة جديدة لريال مدريد في خط الهجوم

المصدر: البيان

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تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ضربة جديدة قبل مواجهة قادش، الأحد المقبل، بالجولة 14 لمنافسات بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن البرازيلي رودريغو غوس تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت الصحيفة أن رودريغو عاد إلى مدريد في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ولم يتدرب مع الريال بسبب انتفاخ في الركبة نتيجة لكدمة تعرض لها.

وتابعت: "ريال مدريد يثق أنها ليست إصابة خطيرة، وأنه سيتم التعامل معها عبر العلاج الطبيعي، لكن مشاركته ضد قادش لازالت محل شك".

وحال تأكد غياب رودريغو، سيكون أنشيلوتي في أزمة كبيرة، خاصة وأنه يفتقد لفينيسيوس جونيور الذي سيغيب لفترة بداعي الإصابة، ولن يتبقى أمام أنشيلوتي سوى الثنائي خوسيلو وإبراهيم دياز لتعويض غيابات الخط الهجومي للميرنغي.

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