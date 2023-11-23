دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد "كوبا أميركا 2024"

المصدر: وكالات

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أعلن الأرجنتيني أنخل دي ماريا، الخميس، أنه سيعتزل دوليًا بعد انتهاء مسابقة "كوبا أميركا" لكرة القدم المقررة صيف العام 2024 في الولايات المتحدة.

وكتب دي ماريا عبر حسابه على إنستغرام "مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيئ حدث لي في مسيرتي".

وستقام مسابقة كوبا أميركا والتي يحمل المنتخب الارجنتيني لقبها، بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا والذي يلعب حاليًا في صفوف بنفيكا البرتغالي وسبق له أن لعب في ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الايطالي: "ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين".

وخاض دي ماريا آخر مباراة له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بالفوز 1-0 على البرازيل الثلاثاء الماضي في ريو دي جانيرو.

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