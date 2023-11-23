(فيفا) يفتح طلبات شراء بث مباريات كأس العالم 2026 للرجال و2027 للسيدات في أفريقيا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، فتح باب التقديم لشراء حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم 2026 للرجال و2027 للسيدات في دول أفريقيا.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي أنه مع انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في وقت سابق من الشهر الحالي، أصبح المجال متاحاً أمام من يرغب من دول أفريقيا لتقديم عروض الحصول علي حقوق بث نهائيات البطولة، التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في بطولة المونديال القادم 48 منتخبا للمرة الأولى، بعدما كانت تقام بمشاركة 32 منتخبا في النسخة الماضية بقطر العام الماضي، ومن المقرر أن تشهد إقامة 104 مباريات، إذ سيتضاعف عدد المواجهات الإقصائية.

وأضاف فيفا "بالنظر لتوسيع المشارَكة لتشمل 48 منتخباً، فقد أصبحت حصة الاتحاد الأفريقي للعبة 9 منتخبات، بالإضافة لإمكانية انضمام فريق عاشر من القارة، بالنظر إلى أن أحد منتخباتها سيشارك في الملحق العالمي".

وأوضح: "تم فتح الباب للمؤسسات الإعلامية لشراء حقوق بث مباريات مونديال السيدات عام 2027 في أفريقيا. ومن المقرر أن يختار مؤتمر فيفا والذي سيعقد في 17 مايو المقبل البلد المستضيف للبطولة".

وكشف فيفا أن الموعد النهائي لإرسال الطلبات المتعلقة بالبطولتين هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر المقبل.

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