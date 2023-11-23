الأسطورة الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون يعرض قصره التاريخي للبيع بعد وفاة زوجته

المصدر: البيان

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أفادت تقارير صحفية، بأن الأسطورة الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، عرضه قصر التاريخي للبيع في أعقاب وفاة زوجته السيدة كاثي مؤخرا.

وألقت صحيفة "ذا صن" البريطانية وفقا لروسيا اليوم، في تقرير لها الضوء على قصر فيرغسون، الذي يعيش فيه وتبلغ قيمته 3.5 مليون جنيه استرليني، بمساحة ضخمة وإمكانيات رائعة للغاية.

ويقع قصر أليكس فيرغسون في ويلمسلو، وتبلغ مساحته 7000 قدم، وهو مكون من 5 غرف نوم، ومكان مخصص للألعاب ومطبخ أنيق مفتوح.

وكشف وكلاء عقاريون في تصريحات لصحيفة "ذا صن" أن قصر فيرغسون يقع في منطقة منفصلة مثيرة للإعجاب وبها قطعة أرض خاصة جدا وآمنة.

أشار التقرير إلى أن فيرغسون عرض قصر للبيع بعد وفاة زوجته كاثي في أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز الـ84 عاما، تاركة 3 أبناء.

ووصف فيرغسون مؤخرا زوجته الراحلة بأنها كانت: "حجر الأساس في حياته"، وهو ما جعله يقرر الرحيل عن القصر الذي عاشا فيه بمجرد وفاتها.

لكن هذا لم يكن السبب الوحيد وراء قرار المدرب الإسكتلندي الأسبق ببيع القصر، ولكن الأزمات التي لاحقت المنزل بسبب الجيران في السنوات الأخيرة لعبت دورا أيضا.

شهد قصر فيرغسون في عام 2020 أزمة، بعدما اعترض السير على رغبة المنزل المجاور له هدم طابقين وبناء قصر من 3 طوابق، بما يؤثر على خصوصيته بالإضافة لتأثير إزالة الأشجار السلبي على طابع المنطقة.

وتولى أليكس فيرغسون (81 عاما) تدريب فريق مانشستر يونايتد ما بين عامي (1986 و2013) وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات، ويعتبر المدرب الأكثر تتويجا بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 مرة مع فريق "الشياطين الحمر"، أولها في عام 1993 وآخرها بعد 20 عاما خلال موسمه الأخير كمدرب (2012-2013).

وحصل أليكس فيرغسون على لقب فارس (سير) في 1999 عندما توج فريقه بثلاثية من الألقاب تضمنت دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.

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