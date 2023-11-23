مواجهات قوية.. نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

المصدر: البيان

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بعد التعرّف على هوية 21 منتخباً من أصل 24 سيشارك في نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، كُشف النقاب عن مباريات الملحق التي سيخوضها 12 منتخباً بين 21 و26 آذار/مارس المقبل.

وسُحبت قرعة مباريات الملحق اليوم الخميس في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، حيث وُزّعت المنتخبات الـ 12 على ثلاثة مسارات من أربعة منتخبات، حسب ترتيب مستويات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

وفيما يلي أبرز مباريات الملحق المؤهلة إلى نهائيات "يورو 2024”:

بولندا - إستونيا (21 آذار/مارس) / نصف نهائي المسار الأول

ويلز - فنلندا (21 آذار/مارس) / نصف نهائي المسار الأول

نهائي المسار الأول: (26 آذار/مارس)

جورجيا - لوكسمبورغ (21 آذار/مارس) / نصف نهائي المسار الثالث

اليونان - كازاخستان (21 آذار/مارس) / نصف نهائي المسار الثالث

نهائي المسار الثالث: (26 آذار/مارس)

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