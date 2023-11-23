ليس هناك أفضل منه.. إيسكو عن بيلينغهام: يستحق «الفتي الذهبي»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرى إيسكو نجم ريال بيتيس، أن الإنجليزي جود بيلينغهام هو الأحق بالفوز بجائزة الفتى الذهبي.

وقال إيسكو، لصحيفة "آس" الإسبانية: "نحن جميعًا نرى كيف يلعب بيلينغهام، أليس كذلك؟ لاعب رائع في ريال مدريد، حسم العديد من المباريات وأعتقد أنه لا يوجد شخص يستحق ذلك أكثر منه".

وكان بيلينغهام توج بالجائزة التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، لأفضل لاعب في أوروبا (تحت 21 عاما)، وتفوق الدولي الإنجليزي في سباق الجائزة، على العديد من اللاعبين الشباب والمواهب البارزة، مثل هويلوند، موسيالا، أرناو مارتينيز، بالدي ولامين يامال.

وحصل بيلينغهام على 485 نقطة، من أصل 500 ممكنة، بنسبة 97% من الأصوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز