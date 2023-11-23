مورينيو: إذا أقدم أنشيلوتي على هذه الخطوة سيكون مجنوناً مثلي

المصدر: البيان

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تكهّن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، بإمكانية تراجع كارلو آنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن التزامه بتدريب المنتخب البرازيلي.

ومن المقرر أن يغادر آنشيلوتي الفريق العاصمي بنهاية موسم 2023-2024 الجاري ليقود السامبا.

وقال مورينيو، "أعتقد بأن رجلا مجنونا فحسب قد يغادر ريال مدريد إذا كان لا زال مرغوبا في خدماته، وأنا كنت ذلك الرجل المجنون".

ونوّه المدرب البرتغالي: "أنا الوحيد الذي غادرت بعد 3 سنوات في ظل رغبة الرئيس (فلورينتو بيريز) في استمراري، وكذلك فعل خوسيه آنخيل سانشيز"، في إشارةٍ المدير الرياضي السابق في النادي.

وتوقّع مورينيو في حواره مع قناة "راي 2" الإيطالية، "أنا متأكدٌ بأنه عند أول إشارةٍ من بيريز، فإن آنشيلوتي سوف يبقى".

وأكمل ابن الـ60 عاما، "إنه مثاليٌ لريال مدريد، وريال مدريد مثاليٌ له.. كمشجعٍ لريال مدريد، ومشجعٍ لآنشيلوتي، فأنا آمل أن يمضي الموسم بشكلٍ مبهرٍ، وأن يكون آنشيلوتي موجودا في الموسم المقبل".

واستبعد مورينيو أن يعود إلى "استاد سانتياجو برنابيو" بعد مغامرته التدريبية الأولى بين 2010 و2013، ولكن هذه المرة لخلافة آنشيلوتي.

وتساءل الرجل الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، "إذا كان لديك مدربا من الطراز السوبر، فلماذا تفكّر في أحدٍ غيره؟"

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