تصرفٌ مثيرٌ للشفقة.. ناغلسمان يثير تحفظ النمساويين والألمان ضده

المصدر: البيان

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وجد جوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني، نفسه يتعرّض لهجوم كلٍ من الإعلام النمساوي والألماني بعد اللقاء الودي بين المنتخبين.

وأثار ناغلسمان الجدل في الدقيقة 51 من عمر المباراة الودية، أي حينما كان المنتخب النمساوي يتقدم على جاره بهدفٍ دون رد.

والتقطت كاميرات النقل التلفزيوني بوضوحٍ طلب المدرب من كيفين تراب، نجم حراسة مرمى المنتخب الألماني، أن يسقط أرضاً ويتظاهر بالإصابة.

وتخوّل لوائح كرة القدم لحارس المرمى فقط أن يوقف اللعب من أجل تلقي العلاج فوق أرضية الملعب، وهو ما حدث أثناء المواجهة الودية.

وسمح تظاهر تراب بالإصابة لناغلسمان أن يقوم بإعادة ترتيب الأوراق، والتحدّث إلى لاعبيه، كما كتب بعض التعليمات الفنية على ورقةٍ، والتي مُررت إلى بينجامين هينريخس وكاي هافيرتز.

ولم تمنع "حيلة" ناغلسمان خسارة المنتخب الألماني، حيث أضاف النمساويون هدفا ثانيا.

وأمعن هيربرت بروهاسكا، الدولي النمساوي السابق، والمحلل الفني في قناة "أو آر اف" النمساوية، في انتقاد ناغلسمان، وقال بروهاسكا، "تصرفه مثيرٌ للشفقة. هذا تصرفٌ ضعيفٌ عموما من المنتخب الألماني. إنك ببساطة لا تفعل شيئا كهذا، وكمدربٍ، يجب أن تتحلى بالقدرة على توجيه التعليمات (للاعبيك) في وقتٍ قصير".

واتفق توماس كونيج، المعلّق في نفس القناة، قائلا، "بالضبط، ذلك تصرفٌ مثيرٌ للشفقة.. لم أكن لأفعل ذلك لو كنت في المنتخب الألماني".

وانضم برنامج "هويته" الإخباري الألماني في التشنيع على المدرب الشاب، قائلا، "ناجيلسمان المفتقر إلى الروح الرياضية يدعو إلى التظاهر بالإصابة".

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