اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تعلن طرح 400 ألف تذكرة للبيع خلال أيام

المصدر: وكالات

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أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء طرح نحو 400 ألف تذكرة لحضور المنافسات للبيع نهاية الشهر الجاري.

وقال ميكائيل ألويسيو الرئيس التنفيذي للعمليات إن 7.2 مليون تذكرة بيعت بالفعل من أصل 10 ملايين يسعى المنظمون لبيعها.

وأبلغ ألويسيو الصحفيين "لا أعتقد أن أي لجنة تنظيم أخرى باعت هذا العدد من التذاكر بهذه السرعة".

وتعرضت منظمو ألعاب باريس 2024 لانتقادات بسبب أسعار بعض التذاكر، لكنهم قالوا يوم الأربعاء إن ثلث التذاكر الصادرة حديثا ستكون "أقل من 50 يورو" في جميع الفئات باستثناء ركوب الأمواج.

وستكون نحو 30 ألف تذكرة متاحة في 30 نوفمبر تشرين الثاني مخصصة لمنافسات ألعاب القوى بالإضافة إلى 24 ألف تذكرة أخرى للتنس.

وتتراوح تكلفة تذاكر حفل الافتتاح - وهو موكب طويل بالقوارب على نهر السين - بين 90 و2700 يورو.

ويتطلع المنظمون أيضا إلى بيع 2.8 مليون تذكرة للألعاب البارالمبية، وقالوا إنهم سيقدمون تفاصيل سير العملية بنهاية العام.

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