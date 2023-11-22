استبعاد نادي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب خطأ إداري

المصدر: وكالات

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جرى اليوم الأربعاء استبعاد نادي بارنسلي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم بعد أن أشرك لاعبا لا يحق له المشاركة.

وقال فريق الدرجة الثالثة إن "خطأ إداريا" هو السبب وراء إشراك اللاعب، الذي لم يذكر اسمه، في مباراة الإعادة بالدور الأول أمام فريق هورشام في الرابع عشر من نوفمبر، وفاز بارنسلي بثلاثية نظيفة في المباراة.

أضاف بارنسلي في بيان "تعاون النادي بشكل كامل مع التحقيق وقبل قرار الاتحاد الإنجليزي. نود أن نعتذر لجماهيرنا ولاعبينا وموظفينا عن هذا الخطأ المؤسف. هذا الخطأ - على الرغم من أنه غير مقصود - يبعد تماما عن المعايير العالية التي وضعناها في هذا النادي وهو ببساطة ليس ما تستحقونه".

وقال الاتحاد الإنجليزي إن نادي هورشام، الذي لا يلعب في الدوري، عاد إلى المنافسة وتأهل إلى الدور الثاني، حيث سيواجه فريق سوتون من الدرجة الرابعة في الثاني من ديسمبر.

وتشارك فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث.

ولم يرد الاتحاد الإنجليزي ولا بارنسلي على الفور على طلبات تحديد هوية اللاعب، الذي قال الاتحاد الإنجليزي إنه لا يحق له المشاركة لأنه لم يتم تسجيله "بشكل صحيح" في الوقت المناسب للمباراة الأصلية في التي أقيمت الثالث من نوفمبر، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

وقال الاتحاد الإنجليزي "اعترف بارنسلي بهذا الخطأ وأقر بحدوث الانتهاك".

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