مدافع مانشستر يونايتد الدولي لوك شو يعود إلى تمارين فريقه بعد غياب طويل

المصدر: وكالات

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عاد مدافع مانشستر يونايتد الدولي لوك شو إلى تمارين فريقه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حسب ما أفاد الأربعاء نادي "الشياطين الحمر".

وعانى الظهير الأيسر البالغ 28 عاماً من "مشكلة عضلية" في الأسابيع الأولى من الموسم الحالي لكنه عاد إلى التمارين قبيل مواجهة فريقه أمام إيفرتون في الدوري ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة.

وخلق غياب شو فراغاً كبيراً على الجهة اليسرى، خصوصا مع اصابة المدافع الشاب الهولندي تيريل مالاسيا (24 عاما) وابتعاده عن الملاعب طوال الموسم.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الإسباني سيرخيو ريغلون على سبيل الإعارة من توتنهام كخيار إضافي في هذا المركز، إضافة إلى استقدام الثلاثي الدفاعي المغربي سفيان أمرابط والبرتغالي ديوغو دالوت والسويدي فيكتور ليندلوف.

ولعب شو دوراً محورياً في نجاحات يونايتد الموسم الماضي وقد أثّر غيابه عن فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يعاني منذ بداية الموسم الحالي، حيث بات قاب قوسين من الخروج من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما خسر في خمس من مبارياته الـ 12 في "بريميرليغ" ليحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن جاره اللدود سيتي المتصدر.

ويعاني يونايتد من كثرة الإصابات في صفوفه قبل رحلته إلى ملعب "غوديسون بارك"، حيث ادرج لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن ومواطنه المهاجم راسموس هويلوند إلى قائمة الغائبين قبل فترة النافذة الدولية، مع إصابة حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا أثناء واجبه مع منتخب بلاده.

ويخوض يونايتد رحلة محفوفة بالمخاطر إلى تركيا لمواجهة غلطة سراي الأسبوع المقبل وهو متذيل مجموعته في المسابقة القارية الام، حيث أن الخسارة ستضعه خارج حسابات التأهل للدور الثاني.

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