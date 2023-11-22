بسبب واقعة «الضرب».. ساني مهدد بالغياب عن ألمانيا فترة طويلة

المصدر: البيان

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تعرض ليروي ساني للطرد لأول مرة في مسيرته خلال مباراة ألمانيا والنمسا الودية، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بخسارة المانشافت بهدفين دون رد.

واضطر المنتخب الألماني لخوض الشوط الثاني بـ 10 لاعبين بعد طرد ساني في الدقيقة 49.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت"، فإن ساني بات مهدداً بالغياب لفترة عن مباريات المانشافت المقبلة بسبب الطرد.

وأشارت إلى احتمالية اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراراً بإيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات على الأقل، وذلك عقب تعديه بالضرب دون كرة على فيليب مويني لاعب النمسا.

وتنص لوائح "فيفا" على فرض حظر لا يقل عن 3 مباريات حال قيام أحد اللاعبين بأي اعتداء، مثل الضرب بالمرفق أو اللكمات، وكذلك الركض والعض والبصق تجاه أي لاعب منافس.

وبسبب ذلك، قد يغيب ساني عن انطلاقة بطولة يورو 2024 التي ستحتضنها ألمانيا صيف العام المقبل.

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