أرقام قياسية بالجملة لرفاق ميسي.. الأرجنتين تكسر صمود البرازيل بعد 14 عامًا

المصدر: البيان

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عاد منتخب الأرجنتين من مدينة ريو دي جانيرو، بانتصار تاريخي على البرازيل، بهدف دون رد، في المباراة التي انطلقت بينهما على ملعب ماراكانا، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي، في الدقيقة 63، من زمن المباراة، ووفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب الأرجنتين هو أول فريق يسقط البرازيل على أرضها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد 64 مباراة متتالية دون خسارة (51 فوزاً و13 تعادلاً).

وأضافت الشبكة، أنه لم يحدث منذ 14 عامًا أن نجح فريق في منع منتخب البرازيل من التسجيل على أرضه في تصفيات أمريكا الجنوبية (0-0 ضد فنزويلا عام 2009).

وتابعت الشبكة عرض أرقام الأرجنتين القياسية أمام البرازيل، حيث أكدت أن منتخب

التانغو أصبح الفريق الثاني عبر التاريخ الذي لا يستقبل أهدافاً من البرازيل في 4 مباريات متتالية (فاز 3 وتعادل 1)، جميعها تحت قيادة ليونيل سكالوني، وذلك بعد منتخب المكسيك ما بين عامي 2001 و2003 (3 فوز وتعادل).

ونجح منتخب الأرجنتين أيضاً في تحقيق ثالث فوز على التوالي أمام البرازيل، على ملعب ماراكانا، وجميعها بنفس النتيجة (1-0)، الأول كان مباراة ودية عام 1998، والثاني كان نهائي كوبا أمريكا 2021، والثالث كان في تصفيات مونديال 2026.

وتمكن منتخب الأرجنتين أيضاً من الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات متتالية بتصفيات أمريكا الجنوبية، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على بوليفيا (3-0) وبيرو (2-0) والبرازيل (1-0).

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