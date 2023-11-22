تصفيات مونديال 2026.. سكالوني يشكك بامكانية استمراره مع الارجنتين

المصدر: وكالات

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شكّك مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بامكانية استمراره في منصبه مع أبطال مونديال قطر 2022، وذلك بعد إلحاقه خسارة تاريخية بمنتخب البرازيل على أرضه ضمن الجولة السادسة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

قال سكالوني خلال مؤتمر صحافي في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عقب فوز فريقه 1-0 "هناك شيء مهم أردت قوله: الآن حان الوقت لإيقاف الكرة، لديّ الكثير لأفكر فيه حالياً. لقد قدّم اللاعبون الكثير ويجب أن أفكر كثيرا بما سأقوم به، إنه ليس وداعاً، لكن المستوى مرتفع جداً ومن الصعب الاستمرار والاستمرار في الفوز".

وتابع "حان الوقت للتفكير في الأمر. سأخبر ذلك للرئيس وسأقول للاعبين لاحقاً، لأن هذا الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بكل الطاقة الممكنة ويقدم أداء جيداً".

وأوضح سكالوني (45 عاماً) الذي قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022 في قطر، من دون منح مزيد من التفاصيل، أنه لن يستقيل قبل أن يغادر القاعة.

واكد سكالوني انه فخور بفريقه بعد تأجيل المباراة لنحو نصف ساعة بسبب اعمال شغب في المدرجات "من خلال التنافس بهذه الطريقة، يدركون انهم مجموعة قوية، هي مجموعة تدعم بعضها البعض وأنا فخور بتدريبهم"، موضحاً أن خروج النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 78 عائد لكونه عانى من "انزعاج في العضلة الضامة".

واردف "لقد ساعد الفريق ونحن ندرك جيداً ما يعني ذلك".

واختتمت الارجنتين عام 2023 في صدارة المجموعة المشتركة للتصفيات القارية برصيد 15 نقطة من أصل 18 من 5 انتصارات وهزيمة أمام وصيفتها الاوروغواي (13 نقطة)، على أن تُستأنف التصفيات في أيلول/سبتمبر 2024.

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