ميسي غاضباً: مباراة الأرجنتين ضد البرازيل كانت ستنتهي بمأساة

المصدر: البيان

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علق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، على الاشتباكات التي وقعت في المدرجات، خلال مواجهة منتخب بلاده ضد البرازيل في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتأجل انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة تقريباً بسبب أحداث شغب شهدتها المدرجات، وأسفرت عن تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف.

وقال ميسي في تصريحات عبر رويترز: "لقد رأينا كيف كانوا يضربون الناس ويقمعون الناس مرة أخرى، لقد حدث ذلك بالفعل في نهائي كوبا ليبرتادوريس، عندما وقعت اشتباكات بين جماهير بوكا جونيورز وفلومينيسي)"

وأتم: "ذهبنا إلى غرفة تبديل الملابس لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة الأمور، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة"

وكان الغريمان التقليديان قد تصادما في قمةٍ ناريةٍ ضمن سادس جولات التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واكتفت الأرجنتين بهدفٍ يتيمٍ حمل توقيع نيكولاس أوتاميندي لتعود من ريو دي جانيرو بالانتصار الثمين على حساب البرازيل.

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