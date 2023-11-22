ميسي: البرازيل ركزت على قمع مشجعينا أكثر من اللعب

المصدر: البيان

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فتح ليونيل ميسي، الأسطورة الحية لمنتخب الأرجنتين، النار على ممارسات الشرطة البرازيلية ضد جماهير التانجو في "استاد ماراكانا" الأيقوني.

وكان الغريمان التقليديان قد تصادما في قمةٍ ناريةٍ ضمن سادس جولات التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واكتفت الأرجنتين بهدفٍ يتيمٍ حمل توقيع نيكولاس أوتاميندي لتعود من ريو دي جانيرو بالانتصار الثمين على حساب البرازيل.

وكانت عناصرٌ من الشرطة البرازيلية قد أقدمت على الاعتداء على مشجعي الضيوف، وضربهم بالهراوات، قبل صافرة انطلاق الموقعة المرتقبة، مما تسبب في إصابة وشج رؤوس بعض المشجعين الأرجنتينيين.

وعلّق ميسي، "لقد رأينا الطريقة التي كانوا يضربونهم بها، الأمر يشبه ما حدث في (المباراة النهائية من) كأس ليبراتادوريس".

ويشير "البرغوث" إلى القمة التي كانت قد جمعت بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلومينيسي البرازيلي على أرضية نفس الاستاد، وشهدت بدورها تهجّما من الشرطة البرازيلية ضد الجماهير الأرجنتينية.

وأكمل ميسي في تصريحاتٍ نقلها موقع "موندو ألبا سيليستي" الرياضي، "إنهم يقمعون الناس مجددا. إنهم أشد تركيزا على ذلك (قمع الناس) من لعب المباراة".

وعن تعامله وزملائه في صفوف التانجو مع أحداث العنف في المدرجات، قال صاحب القميص رقم 10، "قررنا اللعب لنهدئ الأمور".

وثمّن ميسي الانتصار على البرازيل، مؤكدا، "على الرغم من أنه لم يكن الأشد أهميةً، فقد كان جميلا للغاية. كنا بحاجةٍ إلى هذا الفوز بعد الخسارة من الأوروجواي".

وأضاف بهذا الصدد، "كنا ندرك بأنها ستكون مباراةٌ صعبةٌ .. لقد ضغطوا علينا كثيرا، وتقدموا في ملعبنا، وكان من الصعب علينا الاحتفاظ بالكرة لوقتٍ طويل".

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