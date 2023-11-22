تصفيات مونديال 2026: تونس تؤكد انطلاقتها القوية وبداية جيدة للمغرب وليبيا تصمد أمام الكاميرون

المصدر: أ ف ب

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أكدت تونس انطلاقتها القوية في التصفيات الإفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعودتها بفوز ثمين من أرض مضيفتها ملاوي 1-0 الثلاثاء في ليلونغوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وتدين تونس بفوزها إلى قائدها صانع ألعاب العربي القطري يوسف المساكني الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثاني لتونس بعد الاول على ضيفتها سان تومي وبرينسيبي برباعية نظيفة بينها هدف للمساكني الجمعة على الملعب الاولمبي حمادي العقربي في رادس.

واستعادت تونس صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق الاهداف عن غينيا الاستوائية التي تغلبت على مضيفتها ليبيريا 1-0 الاثنين، وبفارق ثلاث نقاط أمام ملاوي وناميبيا التي تغلبت على مضيفتها سان تومي وبرينسيبي 2-0 في مدينة أغادير المغربية.



- ثلاث نقاط ثمينة لأسود الأطلس -

واستهل المنتخب المغربي مشواره في التصفيات بفوز ثمين على مضيفته تنزانيا 2-0 في دار السلام ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وهي المباراة الاولى للمغرب الذي أبهر العالم بأسره في النسخة الاخيرة للمونديال في قطر أواخر العام الماضي عندما بلغ نصف النهائي وأنهاه في المركز الرابع، بعدما ألغيت مباراته الاولى أمام إريتريا التي انسحبت من التصفيات.

ولم يجد المنتخب المغربي أي صعوبة في تحقيق الفوز وكان بإمكانه الخروج بثلاثية لولا إهدار مدافعه وباريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي لركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.

ونجح جناح غلطة سراي التركي حكيم زياش في منح التقدم للمغرب بتسديدة قوية بيسراه من مسافة بعيدة خدعت الحارس كويسي كاواوا (28).

وعزز المنتخب المغربي تقدمه في الشوط الثاني عندما مرر زياش كرة على طبق من ذهب الى لاعب وسط غنك البلجيكي بلال الخنوس المتوغل داخل المنطقة فمررها عرضية زاحفة تابعها مهاجم اشبيلية الاسباني يوسف النصيري بيمناه من مسافة قريبة فارتطمت بالمدافع باكاري موامنييتو وعانقت المرمى الخالي (54).

وتلقت تنزانيا ضربة موجعة بطرد مدافعها نوفاتوس ميروشي بسبب الانذار الثاني (65).

يذكر أن المغرب وتنزانيا سيلتقيان في 17 كانون الثاني/يناير المقبل في مدينة سان بيدرو العاجية في الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس أمم إفريقيا.

وتصدر المغرب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة بفارق الاهداف امام زامبيا والنيجر وتنزانيا التي لعبت جميعها مباراتين حتى الآن.

وحققت النيجر فوزها الاول عندما تغلبت على ضيفتها زامبيا 2-1 في مدينة مراكش المغربية.

وسجل أمادو موتاري (6) وابو بكر غومي (28) هدفي النيجر، وباتسون داكا (50) هدف زامبيا.

وضمن منافسات المجموعة الاولى، عوضت بوركينا فاسو تعثرها في الجولة الاولى امام ضيفتها غينيا بيساو 1-1 الجمعة بفوز ثمين على مضيفتها إثيوبيا 3-0 في مدينة الجديدة المغربية.

وتناوب على ثلاثية بوركينا فاسو لاعب وسط بيراميدز المصري ابراهيم بلاتي توريه (69) وجناح أستون فيلا الانكليزي برتران تراوريه (78 من ركلة جزاء) ومهاجم بورنموث الانكليزي دانغو واتارا (90).

وصعدت بوركينا فاسو الى المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الاهداف امام غينيا بيساو الفائزة على جيبوتي 1-0 الاثنين، وبفارق نقطتين خلف مصر المتصدرة بست نقاط.

وتجمد رصيد إثيوبيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس من تعادل سلبي مع سيراليون في الجولة الاولى.

وفي المجموعة الثالثة، حرمت رواندا ضيفتها جنوب إفريقيا من تحقيق فوزها الثاني تواليا والابتعاد أربع نقاط في الصدارة عندما تغلب عليها بهدفين نظيفين سجلهما إينوسان نشوتي (12) وجيلبير موجيسا (28) في بوتاري.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت ليسوتو مع بنين 0-0 في مدينة دوربان الجنوب إفريقية.

وانتزعت رواندا الصدارة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام جنوب إفريقيا ونقطتين أمام نيجيريا وليسوتو وزيمبابوي، وخمس نقاط أمام بنين السادسة الاخيرة.

وفي المجموعة السابعة التي تتصدرها الجزائر، فازت بوتسوانا على غينيا 1-0 سجله كابيلو سيكانيينغ (79) في فرانسيستاون.

ومني الصومال بخسارته الثانية عندما سقط أمام ضيفته اوغندا 0-1 في مدينة بركان المغربية سجله روجرز ماتو في الدقيقة الرابعة.

وأكمل الصومال الذي خسر مباراته الاولى امام مضيفته الجزائر 1-3 الخميس الماضي، المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه عبدي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

قمة ليبيا والكاميرون تنتهي بالتعادل

وانتهت قمة المجموعة الرابعة بين المتصدرين ليبيا وضيفتها الكاميرون بالتعادل 1-1 في بنينة.

وكانت الكاميرون البادئة بالتسجيل بواسطة أوليفييه نتشام في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وردت ليبيا بعد تسع دقائق بواسطة عبد المومن عليان (43).

ورفع كل من المنتخبين رصيده الى أربع نقاط وبقيا في الصدارة ولحق بهما منتخب الرأس الأخضر بفوزه على مضيفته إسواتيني بهدفين نظيفين سجلهما راين منديش (17) وجاميرو مونتيرو (38) في مدينة نيلسبريت الجنوب إفريقية.

وفي المجموعة ذاتها تعادلت موريشيوس مع أنغولا 0-0 في سان بيار.

وسقطت السنغال بطلة القارة السمراء في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها توغو في لومي، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة جنوب السودان مع موريتانيا في مدينة ديامنياديو السنغالية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

واستعادت السنغال الصدارة برصيد اربع نقاط بفارق الاهداف امام السودان الفائز على جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-0 الأحد، فيما كسبت موريتانيا نقطتها الاولى في التصفيات عقب خسارتها امام جمهورية الكونغو 0-2 في الجولة الاولى.

وانفردت جزر القمر بصدارة المجموعة التاسعة بفوزها الثاني تواليا عندما تغلبت على غانا 1-0 في موروني سجله لاعب وسط هرتا برلين الالماني مزيان ماوليدا في الدقيقة 43.

ورفعت جزر القمر رصيدها الى 6 نقاط بفارق نقطتين أمام شريكتيها السابقتين غانا ومالي التي سقطت في فخ التعادل امام جمهورية افريقيا الوسطى 1-1 الاثنين.

ويخوض 17 منتخباً مبارياته البيتية خارج قواعده بسبب عدم استجابة ملاعبها للمعايير الدولية أو لأسباب تتعلق بالسلامة وهي جيبوتي وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا (المجموعة الأولى)، جنوب السودان والسودان (الثانية)، زيمبابوي وليسوتو (الثالثة)، إسواتيني (الرابعة)، النيجر (الخامسة)، بوروندي وغامبيا والسيشل (السادسة)، غينيا والصومال (السابعة)، سان تاومي وبرينسيبي (الثامنة) وتشاد (التاسعة).

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