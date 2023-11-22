تشواميني نجم «الملكي» يكمل رحلة علاجه في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اختار الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني دبي لمواصلة رحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة الشهر الماضي.

وخضع لاعب وسط الفريق الملكي لبرنامج التأهيل في مركز فيفا الطبي بدبي بالتنسيق بين الجهاز الطبي لنادي الريال والجهاز الطبي بالمركز، وتم تنفيذ مختلف الخطوات العلاجية اللازمة، بهدف استعادة اللاعب جاهزيته البدنية، والتعافي من الإصابة، والعودة إلى صفوف ناديه، واستئناف مشاركاته في المسابقات المحلية والخارجية التي تنتظر فريقه في بقية مشوار الموسم.

وجاء اختيار نادي ريال مدريد إجراء مرحلة تأهيل لاعبه في الإمارات، بفضل السمعة المرموقة التي يتمتع بها مركز فيفا الطبي بدبي، الحاصل على الاعتمادين الدولي والقاري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعلاقات التعاون التي تربطه بعدد كبير من الاتحادات والأندية الأوروبية الكبرى، إلى جانب ثقة عدد كبير من نجوم ومشاهير اللعبة في العالم في هذا المركز لما يقدمه من خدمات طبية راقية بمواصفات دولية عالية. كما تعتبر مدينة دبي قبلة عالمية للسياحة العلاجية في المجال الرياضي بفضل امتلاك أفضل المرافق المتطورة والتجهيزات الحديثة، والخدمات الراقية. يذكر أن عدداً كبيراً من النجوم العالميين.

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