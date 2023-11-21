بعد فوزه على شقيقه البحريني.. الأبيض الإماراتي يواصل صدارته للمجموعة الثامنة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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واصل الأبيض نتائجه المتميزة بالفوز على البحرين بهدفين دون مقابل، سجلهما عبد الله رمضان وعلي مبخوت، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم، على ملعب ستاد البحرين الدولي في العاصمة المنامة، وتصدر الأبيض قمة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة «6 نقاط»، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، وفي نفس المجموعة فاز اليمن على نيبال بهدفين، ليحصد أول 3 نقاط بالتصفيات.

بدأ المدرب باولو بينتو بتشكيلة تضم 4 عناصر لم يشارك أصحابها في المباراة الأولى بالتصفيات وهم: خالد الظنحاني وعلي سالمين وحارب سهيل وسلطان عادل، من أجل منحهم فرصة اللعب والاستفادة من مهاراتهم، ومع البداية ضغط الأحمر من أجل اختراق مرمى خالد عيسى، ولكنه وقف سداً منيعاً أمام تلك المحاولات، ورغم بعض الأخطاء الدفاعية سرعان ما تماسك لاعبوه، وكان تنظيمهم جيداً وتصدوا للمحاولات الهجومية للبحرين، والتي عابها عدم التركيز، حيث اعتمد الأحمر على السيطرة على نصف الملعب من أجل منع بناء الهجمات للأبيض، ومع ذلك جاءت الهجمات المرتدة للأبيض خطرة على مرمى البحرين، وكاد كايو أن يسجل من هجمة منظمة، ولكن القائم وقف حائلاً دون التسجيل.

هدف لرمضان

ومن إحدى الهجمات المرتدة مرر علي صالح كرة أحسن عبد الله رمضان المتقدم والنشيط استغلالها، والتسديد على يسار حارس البحرين، مسجلاً الهدف الأول للأبيض بعد 36 دقيقة، ينهي به الشوط الأول رغم مساعي البحرين لإدراك التعادل.

مع بداية الشوط الثاني أجرى البرتغالي باولو بينتو عدة تغييرات، بمشاركة يحيي نادر وماجد راشد ويحيي الغساني وعلي مبخوت بدلاء لعلي سالمين وحارب سهيل وعلي صالح وسلطان عادل، من أجل تعزيز الأداء بخط الوسط والقوة الهجومية، ومع ذلك واصل منتخب البحرين ضغطه الهجومي عن طريق كميل الأسود ومحمد مرهون من أجل تعديل النتيجة، ولكن خالد عيسى والدفاع تصدوا لمحاولات الأحمر.

هدف لمبخوت

ونجح علي مبخوت في تسجيل الهدف الثاني للأبيض من ركلة جزاء، إثر عرقلة عبد الله عبدالله رمضان داخل منطقة الجزاء، بعد 89 دقيقة، ليرتفع رصيد مبخوت من الأهداف الدولية إلى 84 هدفاً،منها 42 في الشوط الأول، ومثلها في الثاني، وينهي الأبيض المباراة بفوز مستحق.

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