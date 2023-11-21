مونديال تحت 17 عاما: المغرب يواصل كتابة التاريخ ببلوغه ربع النهائي

المصدر: أ ف ب

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واصل المنتخب المغربي تحت 17 عاماً كتابة التاريخ في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم في كرة القدم ببلوغه الدور ربع النهائي عندما تغلب على إيران 4-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 1-1 الثلاثاء على ملعب جيلورا بونغ تومو في مدينة سورابايا في ثمن النهائي.

وكانت إيران في طريقها الى حسم نتيجة المباراة بهدف مهاجمها اسماعيل غوليزاده في الدقيقة 73، لكن البديل مهاجم أندرلخت البلجيكي نسيم عزوزي أنقذ "أشبال الأطلس" بإدراكه التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وتحديدا بعد خمس دقائق من دخوله مكان لاعب وسط حسنية أغادير محمد كتيبة، فارضا الاحتكام الى ركلات الترجيح.

وتألق ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي في ركلات الترجيح وتحديدا حارس مرماه طه بنغوزيل الذي تصدى للركلة الترجيحية الثالثة لإيران والتي انبرى لها كسرة طاهيري، وكانت الثانية التي يهدرها ممثل القارة الصفراء بعدما سدد حسام نافاري الركلة الثانية فوق العارضة.

وسجلت إيران ركلة ترجيحية واحدة وكانت الاولى عبر علي عفران درويش.

في المقابل، نجح "أشبال الأطلس" في تسجيل أربع ركلات بواسطة زكرياء وزان وعزوزي وعمران نزيه وفؤاد الزهواني.

وضرب المغرب موعدا في ربع النهائي السبت المقبل مع مالي في إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي أمم إفريقيا في 14 أيار/مايو الماضي في الجزائر عندما حسمها أشبال الأطلس 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا، قبل أن يخسروا النهائي أمام السنغال 1-2.

وحجزت مالي بطاقتها الى ربع النهائي بفوز ساحق على المكسيك بخماسية نظيفة.

وأنهى المغرب الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد ست نقاط من فوزين على بنما 2-0 وإندونيسيا 3-1، مقابل خسارة أمام الإكوادور 0-2.

في المقابل، حلت مالي ثانية في المجموعة الثانية بفوزين كبيرين على أوزبكستان 3-0 وكندا 5-1 مقابل خسارة أمام إسبانيا 0-1.

وبلغت ربع النهائي أيضا الارجنتين بفوزها على فنزويلا 5-0، وألمانيا بتغلبها على الولايات المتحدة 3-2.

وتلتقي الارجنتين مع غريمتها البرازيل في ربع النهائي الجمعة، فيما تلتقي ألمانيا مع إسبانيا في اليوم ذاته.

ويختتم الدور ثمن النهائي الأربعاء بمواجهتي السنغال بطلة افريقيا مع فرنسا، وانكلترا مع أوزبكستان، ويلتقي الفائزان في ربع النهائي السبت.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد.

واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 القاب من اصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

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