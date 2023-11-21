كوريا الشمالية تقسو على ميانمار في تصفيات كأس العالم 2026

المصدر: وكالات

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حقق منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم انتصارا كبيرا أمام منتخب ميانمار وتغلب عليه 6 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحصد منتخب كوريا الشمالية أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا في ذلك مع كل من منتخبي اليابان وسوريا، اللذين يلتقيان اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وسجل جونج إيل-جوان ثلاثية (هاتريك) لمنتخب كوريا الشمالية في الدقائق 30 و54 و56، وسجل الأهداف الأخرى لكوريا الشمالية، جو سونج شو وكوانج سونج هان وري هيونج جين في الدقائق 34 من ضربة جزاء و38 و70، بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب ميانمار، وين تاينج تون في الدقيقة 77.

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