طاجيكستان تسحق باكستان وتتصدر مجموعة السعودية والأردن

المصدر: وكالات

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حقق منتخب طاجيكستان فوزه الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 بانتصاره 6-1 على مضيفه الباكستاني ضمن المجموعة السابعة التي تضم السعودية والأردن اليوم الثلاثاء.

وتصدرت طاجيكستان، التي تعادلت على أرضها 1-1 مع الأردن بالجولة الأولى يوم الخميس الماضي، المجموعة مؤقتا بأربع نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة عن السعودية وثلاث نقاط عن الأردن فيما ظلت باكستان بدون نقاط.

ويلتقي الأردن والسعودية على استاد عمان الدولي في وقت لاحق اليوم في ختام الجولة الثانية للمجموعة.

وسجل أمادوني كمالوف هدفا في كل شوط وأضاف رستم سايروف وبارفيزجون عمرباييف واليشير جليلوف وشهروم سامييف باقي أهداف الضيوف بينما أحرز رحيس نبي هدف باكستان الوحيد في الدقيقة 21.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

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