بيلينغهام يضحي بنفسه من أجل ريال مدريد

المصدر: البيان

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عرض الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد، التضحية بنفسه من أجل مساعدة الميرنغي.

ووفقاً لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإنه قبل بداية التوقف الدولي الحالي، فإن بيلينغهام يرغب في العودة للملاعب سريعاً مع أول مباراة عقب فترة التوقف الدولي، والتي ستجمع ريال مدريد بنظيره قادش، ضمن الأسبوع 14 من الدوري الإسباني، ومع ذلك، يرفض الريال عودة نجمه الإنجليزي إلى الملاعب، إلا بعد جاهزيته بنسبة 100%.

وأكد البرنامج أن بيلينغهام بات أكثر إلحاحًا في طلبه للمشاركة ضد قادش بأي ثمن، لأنه يعتقد أن ريال مدريد يحتاج لجهوده بقوة عقب الإصابات الأخيرة.

وخسر ريال مدريد في الأيام الماضية كل من إدواردو كامافينغا في خط الوسط وفينيسيوس جونيور بالهجوم، بسبب الإصابة.

ويعاني بيلينغهام من الإصابة بانزلاق في الكتف، لذا لم يشارك في آخر مباراتين مع ريال مدريد قبل التوقف الدولي الحالي.

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