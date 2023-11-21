30 لاعباً يتنافسون على جائزة دبي غلوب سوكر.. وصراع رباعي على جائزة مارادونا

المصدر: البيان

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كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي والدورة الرابعة عشرة من جوائز دبي غلوب سوكر، أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تحتفي بالتميز في كرة القدم، يوم 19 يناير المقبل في منتجع أتلانتس النخلة الفاخر، ويشهد تنافس 30 لاعباً على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، بمن فيهم عشرة لاعبين من فريق مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونيخ، وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

ويستضيف حفل الجوائز ومؤتمر دبي الرياضي الدولي نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، بينما تسجل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم هيمنة اللاعبين الأوروبيين إلى جانب كريستيانو رونالدو من نادي النصر السعودي، وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.

وتضم قائمة المرشحات الـ20 لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم كل من إيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، وسامانثا كير من نادي تشيلسي للسيدات، ونجمة المنتخب الألماني ألكساندرا بوب. في حين تتضمن قائمة النوادي المرشحة لجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات، نادي برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ونادي تشيلسي الفائز لست مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات. كما تبرز أندية نابولي والأهلي والاتحاد وفلومينينسي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.



ثلاثية تاريخية

ويتصدر بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب كرة قدم، إلى جانب المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد نادي الأهلي للحصول على خمسة تتويجات خلال 10 أشهر فقط؛ وكارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد والأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز باللقب أربع مرات. ويتنافس كل من هالاند وكين ورونالدو ومبابي على الفوز بجائزة مارادونا لأفضل هداف، حيث لا يفصل بينهم سوى فارق بسيط في عدد الأهداف، وذلك قبل أقل من ستة أسابيع على نهاية العام.

وتشهد دورة هذا العام إضافة جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشرق الأوسط، في ظل انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، الأمر الذي لفت أنظار العالم إلى كرة القدم في المنطقة. كما يتصدر اللاعب البرتغالي قائمة المرشحين الـ12 لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط بعد أن بدأ مسيرته في الدوري السعودي، بينما تتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط ثمانية أندية، من بينها الهلال والأهلي والنصر.

ويمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت عبر الإنترنت للاعبيهم المفضلين ومساعدتهم على دخول القائمة النهائية عبر إحدى عشرة فئة من إجمالي 16 فئة رئيسية إلى جانب أربع جوائز رقمية ابتداءً من اليوم ولغاية 7 ديسمبر، وذلك بزيارة الرابط vote.globesoccer.com. ويتم بعد ذلك التصويت لاختيار الفائزين بين يومي 12 و28 ديسمبر من قبل الجمهور ولجنة تحكيم غلوب سوكر التي تضم أكثر من 30 شخصية بارزة في عالم كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيجو ومارسيلو ليبي.

منصة عالمية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجوائز دبي غلوب سوكر والتي انطلقتا عامي 2006 و2010 توالياً، منصة عالمية تحظى بشعبية في أنحاء العالم وتشهد نمواً لافتاً كل عام منذ إطلاقها، بما يساهم في تطوير كرة القدم العالمية وتسليط الضوء على إنجازات المتميزين فيها من لاعبين ومدربين وصناع قرار، ويؤكد تجمع نخبة نجوم كرة القدم العالمية في دبي على مكانة المدينة واحتفائها بالتقدم الذي تحققه كرة القدم في المنطقة والعالم، الأمر الذي يظهر بقوة من خلال إطلاق الجائزتين الجديدتين لجوائز دبي غلوب سوكر المخصصتين لمنطقة الشرق الأوسط».

ومن جهته، قال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لغلوب سوكر: «تساهم شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي بقوة في تعزيز النمو المتواصل لجوائز غلوب سوكر، ونستعد لاستضافة حفلنا للعام الجاري في منتجع أتلانتس النخلة الشهير عالمياً. وأترقب في كل عام تصويت الجمهور؛ إذ لطالما كانت أصواتهم عاملاً مهماً بالنسبة لنا، وهذا ما يؤكده إطلاق تطبيقنا الجديد الذي يتيح للجمهور من أنحاء العالم التصويت للفئات الـ 11 الرئيسية إلى جانب أربع فئات رقمية، والاختيار بين أكثر من 220 مرشحاً من أنحاء أفريقيا وأستراليا وآسيا والأمريكتين وأوروبا. ونفخر بأن جوائز دبي غلوب سوكر تمثل كرة القدم العالمية على أحسن وجه من قلب إمارة دبي».

وأعلن بيندوني عن نجاح جوائز غلوب سوكر في استقطاب اثنتين من الجهات الراعية الجديدة، بما في ذلك شيبا ساجا، منظومة الألعاب الإلكترونية المترابطة، بصفتها الشريك المقدم الرسمي، وشركة تاتاتو بصفتها راعياً ذهبياً. وتشهد الفعالية دعم الجهات الراعية المعتادة، بما يشمل الجهات الراعية البلاتينية شركة النابوده للسيارات «أودي»، ومجموعة طيران الإمارات، إلى جانب الجهات الراعية الذهبية؛ شركات تاتاتو ومونتيجرابا وباور هورس وسيلفر ساندز وسوشي سامبا.

وعلى غرار السنوات السابقة، يجري بث جوائز دبي غلوب سوكر مباشرة على الإنترنت يوم 19 يناير، ويمكن متابعتها من مختلف أنحاء العالم. وسيتم نشر آخر المستجدات حول الحفل قبيل انطلاقه، بينما يتم بث فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يقام في موقع الحفل نفسه، على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بغلوب سوكر. كما يتوفر تطبيق جوائز غلوب سوكر للتحميل من خلال متجري أبل ستور وجوجل بلاي.

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