فيروس الإصابات يضرب أكثر من 20 لاعباً.. و«فيفا» يتخذ قراراً اضطرارياً

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ضربت الإصابات العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية، ما سيترتب عليه غيابهم عن أنديتهم لفترات طويلة.

وكان أبرز النجوم الذين تعرضوا للإصابات، خلال فترة التوقف الجارية، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وزميله بالنادي إدواردو كامافينغا لاعب منتخب فرنسا، ونجم برشلونة الشاب غافي الذي أُصيب خلال مباراة إسبانيا ضد جورجيا، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، الذي تعرض للإصابة رفقة منتخب بلاده أيضاً.

وفيما يلي قائمة تضم جميع اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قوية في فترة التوقف الدولي الجارية:

بابلو غافي - إسبانيا - قطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي

تير شتيغن - ألمانيا - إصابة في الظهر

فينيسيوس جونيور - البرازيل - تمزق عضلي في وتر ساقه اليسرى

إدواردو كامافينغا - فرنسا - قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى

ماركوس راشفورد - إنجلترا - كدمة في القدم

أندريه أونانا - الكاميرون - إصابة في منطقة العانة

إيدرسون - البرازيل - إصابة في القدم

آرلينغ هالاند - النرويج - كدمة في الكاحل

وضمت قائمة الإصابات أيضاً، ميكيل أويارزابال، ويريمي بينو - إسبانيا، وفابيو ميريتي، ولوكاتيلي، وجايتانو أوريستانيو، ولورينزو كولومبو، وأليساندرو باستوني - إيطاليا، وإريكسن، ويوسف بولسن - الدنمارك، ووارن زائير إيمري وإنزو ميلوت - فرنسا، وعيسى ماندي - الجزائر، وفيدات موريكي كوسوفو، ودايتشي كامادا - اليابان، وجريجور كوبيل - سويسرا، وجيريمي فريمبونج - هولندا، وديفر ماتشادو – كولومبيا.

وتنص قوانين "فيفا"، على دفع تعويضات للأندية عن الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في المباريات الدولية، وأشارت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن برشلونة سيحصل من "فيفا"، على تعويض عن إصابة غافي لن يقل عن 3 ملايين يورو، خاصة أن اللاعب سيغيب لمدة 6 أشهر وإذا غاب لمدة 8 أشهر، فإن النادي الإسباني سيحصل على رسوم إجمالية تقدر بـ 4.3 ملايين يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه وفقاً لقواعد "فيفا"، ستحصل الأندية على تعويض عن كل لاعب أصيب أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، وتفوق فترة إصابته أكثر من 28 يوماً، لذلك سيبدأ تعويض برشلونة في 16 ديسمبر المقبل.

ويحصل اللاعب المصاب مع منتخب بلاده على أكثر من 20 ألف يورو يومياً، وفي حال عدم مشاركته مرة أخرى بعد 8 أسابيع من الغياب، فيتعين على "فيفا" التعويض بمبلغ مالي يقدر بنحو 863 ألف يورو لكل لاعب.

ومن المتوقع أن يحصل ريال مدريد على حوالي 1.5 مليون يورو بسبب إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إداورد كامافينغا وفق تقديرات موقع 90 min، وبالنسبة لكامافينغا، فإن الغياب لمدة 8 أسابيع يكلف "فيفا" ما يفوق 575 ألف يورو، وفي حال زادت فترة الغياب سترتفع القيمة إلى أكثر من 863 ألف يورو، وهو نفس المبلغ المتوقع من وراء إصابة فينيسيوس.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا"، يتجهان لتخفيف عدد المباريات للاعبين، بداية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم 2026 التي ستدور بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للحد من تفاقم عدد الإصابات في كل توقف دولي.

ومن المنتظر أن تضم المجموعات في تصفيات كأس العالم 4 أو 5 فرق، مع توزيعها على 12 مجموعة، حيث سيتأهل الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، فيما سيتأهل أيضاً أول 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية، وبالتالي فإن خوض 6 مباريات فقط، قد يؤمن للمنتخبات خوض كأس العالم.

يذكر أن تصفيات كأس العالم، تنطلق في أوروبا بداية من سبتمبر المقبل 2024.