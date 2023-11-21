الآن تبدأ المتعة.. مدرب إيطاليا عن مواجه أوكرانيا: المباراة لم تتعلق بكرة القدم

المصدر: البيان

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اعترف لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، بأن المنتخب الأوكراني سبب لفريقه الكثير من المشاكل، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، في ختام مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وتأهل منتخب إيطاليا ليورو 2024 بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 14 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة فقط، فيما جاء منتخب أوكرانيا في المركز الثالث.

وقال سباليتي في تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وعندما لا نسجل تصبح المباراة بدنية أكثر، وفي تلك المرحلة لم تعد المباراة تتعلق بكرة القدم".

وأضاف: "كان علينا مواصلة الهجوم، لكن أوكرانيا أثبتوا أنهم فريق جيد جداً، وسببوا لنا الكثير من المشاكل، بعد المباراة، ذهبت لأحيي جميع المتعاونين معي، الرئيس ووفد الاتحاد، لأننا جميعاً كنا نهتم بهذه النتيجة كثيراً، وكان مناسباً أن نحظى بهذه اللحظة لنهنئ أنفسنا".

وأتم سباليتي تصريحاته، قائلاً: "الآن يرتفع المستوى، الآن تبدأ المتعة".

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