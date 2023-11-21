هنري يتغنى بمبابي: ما يفعله لا يحققه بعض اللاعبين حتى في التدريبات

المصدر: البيان

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أشاد تييري هنري مدرب منتخب فرنسا للشباب، بمواطنه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال هنري في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ما يفعله مبابي هراء، لأنه جعلنا معتادين على هذه الإنجازات المذهلة".

وأضاف: "رغم أن كيليان ليس رأس حربة، لكنه متواجد في كل مكان، ورغم أنه ليس هدافاً بالفطرة، لكنه يسجل ويصنع الأهداف، ويجيد كل شيء تقريباً".

وتابع: "المشكلة عندما تكون لاعباً مميزاً، فإن الناس ينتبهون فقط لما ينقصك أو فشلت فيه أو لا تؤديه بشكل جيد".

وواصل مدرب منتخب فرنسا للشباب: "ننتظر من مبابي الكثير، ولكن أكرر دائماً، دعونا نستمتع بما يقدمه، ونكون سعداء لأنه لاعب فرنسي".

وأردف تييري هنري: "لعب نهائي كأس العالم مرتين، وسجل هاتريك في النهائي الأخير، وأحرز 300 هدف في مسيرته، إنها إنجازات غير عادية".

وأتم هنري تصريحاته، قائلاً: "دعونا نستمتع بما يقدمه، بالطبع لا يزال بإمكانه تحسين مستواه، لكن 300 هدف، رقم لا يسجله بعض اللاعبين حتى في التدريبات".

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