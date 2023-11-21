استقالة مدرب التشيك رغم التأهل لبطولة أوروبا 2024

المصدر: وكالات

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فازت التشيك 3-صفر على عشرة لاعبين من مولدوفا لتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما سجل توماس شوري وصنع في ظهوره الدولي الأول في مباراة المجموعة الخامسة أمس الاثنين.

ورغم ذلك استقال المدرب ياروسلاف شيلهافي عقب الانتصار، قائلا إن قراره يرجع جزئيا إلى الضغط الناجم على الوظيفة.

وسجل فريقه مبكرا عندما مرر شوري لزميله ديفيد دويديرا المنطلق من الجهة اليسرى قبل أن يضعها بدقة في شباك الحارس دوريان رايليان في الدقيقة 14.

وسجل شوري لاعب فيكتوريا بلزن، الذي يلعب في مسقط رأسه، بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها فاسيل كوسي في الدقيقة 72 قبل أن يختتم القائد توماش سوتشيك التسجيل قبل صافرة النهاية.

وشكل منتخب مولدوفا، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول فلاديسلاف بابوجلو على الإنذار الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني، خطورة على التشيك في البداية لكنه افتقر إلى الفعالية.

وخاضت التشيك المباراة بدون الظهير فلاديمير سوفال وقلب الدفاع ياكوب برابيتس والمهاجم يان كوتشا بعد استبعادهم لانتهاك قواعد الفريق عقب تصويرهم في ملهى ليلي قبل المباراة. وبدأ الثلاثي التعادل 1-1 في بولندا يوم الجمعة الماضي.

ويعني فوز التشيك أن وصيف بطل 1996 سيشارك في بطولة أوروبا للمرة الثامنة على التوالي بعد احتلال المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وهو نفس عدد نقاط ألبانيا المتصدرة لتفوقها في المواجهات المباشرة.

وقال شيلهافي في مقابلة لشرح أسباب استقالته رغم التأهل "رغم أننا سعداء الآن، لقد قررت عدم الاستمرار بالفعل قبل المباراة.

"أبلغت بيتر فوسكا رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم بذلك. كان الضغط هائلا بالفعل، وفي بعض الأحيان لم أفهم ذلك بنفسي. هذا ساهم أيضا في قرارنا".

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