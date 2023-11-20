مدرّب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغايت يطمح لقيادة "الأسود الثلاثة" إلى احتلال المركز الاول في التصنيف العالمي للمنتخبات

المصدر: أ ف ب

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يتطلّع مدرّب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغايت لقيادة "الأسود الثلاثة" إلى احتلال المركز الأول في التصنيف العالمي للمنتخبات، مشيرًا الى أنّه لا مجال لـ "الارتباك" حيث يأمل في إنهاء تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بطريقة مثالية.

إنجلترا التي تواجه مقدونيا الشمالية الإثنين، سبق ان حسمت تأهلها إضافة الى احتلال المستوى الأول في قرعة المسابقة القارية والمقرّر سحبها الشهر المقبل.

إلا انّ ساوثغايت ابدى خيبة امله من الفوز الخجول على مالطا 2-0 الجمعة في ويمبلي، وسوف يأمل مع فريقه في تحسين الاداء بمواجهة مقدونيا الشمالية المتواضعة والتي سبق ان اكتسحها المنتخب الانجليزي ذهابا 7-0 في أولد ترافورد في يونيو الماضي.

وقال المدرب لوسائل الاعلام البريطانية قبيل الجولة الاخيرة "التأهل قد حسم".

وأضاف "مع المباريات التي اقيمت في نهاية الاسبوع، قد نحتل المركز الثالث على العالم (تحتل انجلترا المركز الرابع حاليا في التصنيف الاخير الصادر عن فيفا)، لكننا بعيدون مركزين فقط حيث يجب ان نكون لذا لا يمكننا اهدار المباريات".

وشدّد ساوثغايت على ضرورة ان يكون الاداء "رائعا في كل مرة".

تحتل الارجنتين صدارة الترتيب العالمي امام فرنسا الوصيفة والبرازيل الثالثة. وتتواجد انجلترا بين الخمسة الاوائل للعام الخامس تواليًا.

وأردف حول رغبته باحتلال المركز الاول "بالتأكيد، تحقق ذلك في نهاية المطاف من خلال الثبات، ويجب ان تلعب جيدا في البطولات ايضا لانّ النقاط المؤثرة على الترتيب أعلى في البطولات".

وتابع "إذا اردت ان تكون في صدارة الترتيب، ليس هناك من مكان للارتباك او التراخي. هذا ما يجب ان يشكل دافعا لنا".

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