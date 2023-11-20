هجوم جماهيري على محمد صلاح خلال مباراة مصر وسيراليون.. (فيديو)

المصدر: البيان

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شهدت مباراة منتخب مصر وسيراليون، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، هجوماً من قبل بعض جماهير سيراليون في أرضية الملعب على محمد صلاح، نجم الفراعنة.

وقام عدد من الجماهير المتواجدة في المدرجات، باقتحام أرضية الملعب، من أجل الوصول لمحمد صلاح، مما دفع لاعبي المنتخب المصري لحماية نجم ليفربول.

واعتدت بعض الجماهير على لاعبي منتخب مصر، من بينهم محمد شريف، في ظل دفاعهم عن محمد صلاح، قبل أن تتدخل قوات الأمن، التي قامت بإخراج الجماهير من الملعب.

وتغلب منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في ليبيريا، لحساب منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستهل منتخب مصر مشواره في المجموعة باكتساح ضيفه منتخب جيبوتي 6 / صفر، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتغلب 2 / صفر على مضيفه منتخب سيراليون،

الأحد في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

وتصدر منتخب (الفراعنة)، الساعي للصعود لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1934 و1990 و2018، ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد المنتخب السيراليوني عند نقطة واحدة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا، أصحاب المراكز من الثاني حتى الرابع على الترتيب.

وقال فيتوريا، في مؤتمر صحفي عقب مواجهة سيراليون، إنه رغم أرضية الملعب أمام سيراليون ورحلة السفر المرهقة من القاهرة ،لكن لاعبيه نجحوا في تحقيق فوز ثان بعد الانتصار علي جيبوتي.

واضاف "حققنا مكاسب عديدة من صدارة المجموعة أبرزها الفوز بـ6 نقاط وتسجيل 8 اهداف دون أن يمني مرمانا بهدف".

وأوضح: "الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح خلال المباراة من اقتحام الجماهير أمر غير جيد، ويجب ألا يتكرر هذا المشهد".

وتابع "المنتخب المصري هو النجم وكل اللاعبين أدوا ما عليهم ولدينا طريق صعب ونسعي لتحقيق كل أهدافنا".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جيبوتي، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية الاثنين في الجولة الثانية أيضا، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب إثيوبيا وضيفه منتخب بوركينا فاسو، بعد غد الثلاثاء.

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