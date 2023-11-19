قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا 2024

المصدر: وكالات

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ستقام بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو تموز من العام المقبل.



وفيما يلي المنتخبات التي تأهلت للبطولة:

- ألمانيا

تأهلت باعتبارها المضيفة

أفضل أداء: الفوز باللقب (1972*، 1980*، 1996)

المشاركات السابقة: 13

- بلجيكا

تأهلت في 13 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

أفضل أداء: الوصيف (1980)

المشاركات السابقة: 6

- فرنسا

تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1984، 2000)

المشاركات السابقة: 10

- البرتغال

تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: الفوز باللقب (2016)

المشاركات السابقة: 8

- اسكتلندا

تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: دور المجموعات (1992، 1996، 2020)

المشاركات السابقة: 3

- إسبانيا

تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1964، 2008، 2012)

المشاركات السابقة: 11

- تركيا

تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: قبل النهائي (2008)

المشاركات السابقة: 5

- النمسا

تأهلت في 16 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: دور 16 (2020)

المشاركات السابقة: 3

-إنجلترا

تأهلت في 17 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: وصيف البطل (2020)

المشاركات السابقة: 10

- المجر

تأهلت في 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

أفضل أداء: المركز الثالث (1964)

المشاركات السابقة: 4

- سلوفاكيا

تأهلت في 16 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1976)**

المشاركات السابقة: 5

-ألبانيا

تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: دور المجموعات (2016)

المشاركات السابقة: 1

- الدنمرك

تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1992)

المشاركات السابقة: 9

- هولندا

تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1988)

المشاركات السابقة: 10

- سويسرا

تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: دور الثمانية (2020)

المشاركات السابقة: 5

- رومانيا

تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: دور الثمانية

المشاركات السابقة: 5

- صربيا

تأهلت في 19 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: وصيفة نسختي (1960 ، 1968).

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