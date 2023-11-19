ثنائية تريزيجيه تمنح مصر الفوز على سيراليون بتصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

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أحرز محمود حسن (تريزيجيه) هدفا في كل شوط ليقود مصر للفوز 2-صفر على مضيفتها سيراليون لتواصل صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأحد.

ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين فيما تجمد رصيد سيراليون، التي خاضت المباراة على استاد صمويل كانيون دو في مونروفيا عاصمة جارتها ليبيريا، عند نقطة واحدة من مباراتين في المركز الخامس.

وساهم محمد صلاح قائد مصر وهداف ليفربول الإنجليزي في الهدفين، عندما مرر إلى زميله المهاجم مصطفى محمد ليرسل الكرة بكعبه إلى تريزيجيه ليضعها أرضية في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 18.

واستغل المنتخب المصري طرد تايريس فورنا في الدقيقة 38 ليضاعف النتيجة عبر تسديدة تريزيجيه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من صلاح في الدقيقة 62.

وكان أصحاب الأرض الأخطر في الشوط الأول رغم النقص العددي، حيث رد القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي تسديدة قوية في الدقيقة 30.

وخرج الشناوي من مرماه بعدها بسبع دقائق ليبعد الكرة من أمام أحد مهاجمي سيراليون.

لكن في الشوط الثاني تحكم الضيوف أكثر في إيقاع المباراة وأنقذ الدفاع تسديدة لمحمد من على خط المرمى في الدقيقة 78.

وتوقفت المباراة بضعة دقائق بعد اجتياح بعض الجماهير الملعب من أجل مصافحة صلاح ليحتسب الحكم ثماني دقائق وقت محتسب بدل الضائع تألق خلالها الشناوي وزاد عن مرماه ببسالة.

وتصدى حارس الأهلي المصري لتسديدة قوية على مرتين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعدها أبعد ضربة رأس من مدى قريب عن مرماه.

وتلتقي جيبوتي مع غينيا بيساو غدا الاثنين فيما تستضيف إثيوبيا منتخب بوركينا فاسو بعد غد الثلاثاء.

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