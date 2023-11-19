ناشط مؤيد لفلسطين يوقف نهائي كأس العالم للكريكت (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام ناشط مؤيد لفلسطين بوقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت في الهند لفترة وجيزة يوم الأحد، وتمكن من اقتحام الملعب ومعانقة نجم المضرب الهندي الشهير فيرات كوهلي.

وركض الناشط الشاب وهو يرتدي قناعا بألوان العلم الفلسطيني وقميصا يحمل شعار "أوقفوا قصف فلسطين"، إلى ساحة الملعب الضخم الذي يتسع لـ132 ألف متفرج في أحمدآباد (غرب الهند).

وتدخل عناصر الأمن ليوقفوا المشجع ويقوموا باصطحابه إلى خارج الملعب، ثم استؤنفت المباراة بسرعة.

وحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المباراة النهائية بين بلاده وأستراليا، يرافقه نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس.

ويتعرض قطاع غزة في فلسطين لقصف إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد هجوم حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز