المنتخب الجزائري يحقق فوزه الثاني على موزمبيق ويتصدر المجموعة السابعة

المصدر: وكالات

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حقق المنتخب الجزائري فوزه الثاني على التوالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك عقب تغلبه على مضيفه منتخب موزمبيق 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة للتصفيات.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على ضيفه الصومالي 3 /1، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند ثلاث نقاط حققها من الفوز خارج أرضه على بوتسوانا 3 /2 في الجولة الأولى.

وافتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 69 عن طريق فارس شايبي، قبل أن يضيف رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ويسعى المنتخب الجزائري للوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عقب تأهله لنهائيات 1982 و1986 و2014.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة، بإقامة مباراتين بعد غد الثلاثاء، حيث يحل المنتخب الغيني ضيفا على بوتسوانا، ويستضيف المنتخب الصومالي نظيره الأوغندي.

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