برشلونة يكتسح ريال مدريد بخماسية نظيفة ويحقق انتصاره الـ 12 تواليا في قمة إسبانيا

المصدر: وكالات

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مدد سيدات برشلونة سلسلة الانتصارات على ريال مدريد في مباراة القمة الإسبانية لكرة القدم إلى 12 فوزا على التوالي بانتصاره 5-صفر على الملعب الأولمبي اليوم الأحد.

ولم يخسر برشلونة مطلقا أمام ريال مدريد في أي مباراة قمة، ووسع الفوز الفارق في صدارة ترتيب الدوري إلى ست نقاط.

وافتقد برشلونة جهود المصابة أليكسيا بوتياس، لكن ذلك لم يحدث أي فارق ليحقق الفريق انتصاره التاسع على التوالي هذا الموسم بسجل مثالي في الدوري بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بعد تلقيه هزيمتين.

وافتتحت لاعبة الوسط الحائزة على جائزة الكرة الذهبية وبطلة كأس العالم للسيدات آيتانا بونماتي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 17 ثم سجلت كارولين جراهام هانسن وماريونا كالدينتي هدفا لكل منهما ليتقدم أصحاب الأرض 3-صفر قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح ريال مدريد في إيقاف تدفق الأهداف بعد الاستراحة ولمدة 45 دقيقة، لكن برشلونة أحرز هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق كلوديا بينا وفيكي لوبيز البالغ عمرها 17 عاما وأصبحت أصغر لاعبة تسجل هدفا في مباراة القمة.

وكان الفوز أيضا 67 على التوالي لبرشلونة على أرضه في الدوري في مسيرة مذهلة بدأت في فبراير 2019

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