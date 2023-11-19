زوجة دى خيا حارس مانشستر يونايتد وراء رفضه الانتقال للنصر السعودي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية أن الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق رفض عرضًا للانضمام لنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد فى 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني فى صفقة انتقال نهائي مقابل ما يقرب من 25 مليون يورو.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية وفقا لليوم السابع، إن سبب رفض الحارس الإسباني الانضمام إلى النادي السعودي يرجع إلى رفض زوجته التى تحفظت على التواجد بالسعودية، على الرغم من أنه كان يمتلك عرضًا ماليا ضخمًا.

وأضافت الصحيفة أن دي خيا قد رفض عرضاً من نادي النصر السعودي مقابل راتب يقدر بما يقرب من 500 ألف يورو أسبوعياً، وهو ما لم يتقاضاه مع اليونايتد.

وأكدت الصحيفة أن رفض دي خيا للعرض جاء لأن زوجته لم تكن مهتمة بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وشارك دي خيا مع الشياطين الحمر في 545 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 190 لقاء، فيما تلقت شباكه 590 هدفًا.

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