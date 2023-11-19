الحارس الإسباني دي خيا مرشح لمرافقة ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

المصدر: البيان

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أفادت تقارير صحفية أن أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام عرض على ديفيد دي خيا فرصة الانضمام لناديه إنتر ميامي"وفقًا لصحيفة ذا صن"

وكان مانشستر يونايتد قد تخلص من دي خيا بعد 12 عاماً من ارتدائه قميص النادي وخاض الحارس 545 مباراة وفاز بالقفاز الذهبي في موسمه الأخير

وفي الوقت الذي كان فيه مانشستر يونايتد يجري محادثات لتجديد عقده الذي انتهى في نهاية الموسم ، وقد اختار إريك تين هاج التوقيع مع أندريه أونانا

سيكون الوصول المحتمل لدي خيا إلى ميامي بمثابة انقلاب مهم آخر لفريق الدوري الأمريكي، الذي "انقض" بالفعل على ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

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