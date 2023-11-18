ليفربول ينقل والدي دياز إلى بريطانيا لقضاء أعياد الميلاد

المصدر: وكالات

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حرص نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عل نقل والدي لويس دياز، لاعب الفريق، إلى ميرسيسايد، لكي يتمكنا من قضاء أعياد الميلاد مع نجلهما بعد محنة اختطافهما الاخيرة.

وجرى تحرير سيلينيس مارولاندا فور اختطافها من قبل جماعة جيش التحرير الوطني مطلع هذا الشهر ، ولكن والده لويس مانويل ظل محتجزا لمدة 12 يوما حتى تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي.

والتأم شمل دياز بوالديه عندما عاد إلى كولومبيا للانضمام للمنتخب الوطني وتواجد والداه بين الجماهير وتابعا نجلهما يسجل هدفي المنتخب الكولومبي في الفوز الصعب على المنتخب البرازيلي 2 / 1 يوم الخميس الماضي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نادي ليفربول دفع ثمن طائرة خاصة عقب المباراة، لأسباب أمنية وللمساعدة في تخفيف صدمة الأسرة، لجلب والدي دياز وبقية العائلة لكي يتمكنا من قضاء فترة أطول سويا.

ووصلت الطائرة إلى مطار جون لينون في ليفربول صباح اليوم السبت.

وسوف يلتأم شمل العائلة عندما يعود دياز إلى ليفربول بعد خوض مباراة منتخب بلاده أمام باراجواي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد السبت المقبل.

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